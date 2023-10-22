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40 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Баффало» в НХЛ

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«Баффало» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
40 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Баффало» в НХЛ
  • AP
  • © Jeffrey T. Barnes

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Дилан Козенс, Джефф Скиннер и Маттиас Самуэльссон. У «Айлендерс» шайбу забросил Ноа Добсон. Вратарь Семён Варламов отразил 40 бросков.

«Баффало» набрал четыре очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. У «Айлендерс» пять очков и 11-я позиция.

Ранее 33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси» в НХЛ.

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