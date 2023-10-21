33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси» в НХЛ
- AP
- © Frank Franklin II
Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей отличились Даги Хэмилтон, Тайлер Тоффоли и Джек Хьюз, оформивший хет-трик.
У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон и Бо Хорват, оформившие по дублю. Вратарь Илья Сорокин отразил 33 броска из 38.
«Нью-Джерси» набрал пять очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Айлендерс» также пять очков и шестая позиция.
Ранее передача Проворова помогла «Коламбусу» победить «Калгари» в НХЛ.