33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси» в НХЛ

«Нью-Джерси» победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Даги Хэмилтон, Тайлер Тоффоли и Джек Хьюз, оформивший хет-трик.

У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон и Бо Хорват, оформившие по дублю. Вратарь Илья Сорокин отразил 33 броска из 38.

«Нью-Джерси» набрал пять очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Айлендерс» также пять очков и шестая позиция.

Ранее передача Проворова помогла «Коламбусу» победить «Калгари» в НХЛ.