Передача Проворова помогла «Коламбусу» победить «Калгари» в НХЛ

«Коламбус» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Шон Курали, Джастин Дэнфорт и Зак Веренски. Иван Проворов сделал результативную передачу.

У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм.

«Коламбус» набрал четыре очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. У «Калгари» пять очков и пятая позиция в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Торонто».