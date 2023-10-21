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Передача Проворова помогла «Коламбусу» победить «Калгари» в НХЛ

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«Коламбус» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Передача Проворова помогла «Коламбусу» победить «Калгари» в НХЛ
  • AP
  • © Jay LaPrete

Игра завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Шон Курали, Джастин Дэнфорт и Зак Веренски. Иван Проворов сделал результативную передачу.

У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм.

«Коламбус» набрал четыре очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. У «Калгари» пять очков и пятая позиция в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Торонто».

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