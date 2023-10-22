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Сенников считает, «Спартак» фаворитом матча РПЛ с «Пари НН»

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Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников считает, что московский «Спартак» должен будет переиграть нижегородский «Пари НН» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Спартак» — явный фаворит этой встречи. Понятно, что «Пари НН» будет стараться сдержать атакующий напор соперника. «Спартаку» уже нельзя оступаться, команда выглядит не самым убедительным образом», — цитирует Сенникова «Евро-Футбол».

При этом он уверен, что столичная команда постарается выиграть убедительно.

«Вряд ли нас ждет открытый характер игры. «Пари НН» — стабильная команда. «Спартак» не сможет победить только на классе», — добавил Сенников.

«Спартак» примет «Пари НН» 22 октября. Игра начнется в 14:00 мск. Красно-белые с 17 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. Нижегородская команда (17) — седьмое.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном назначении главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана наставником красно-белых.

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