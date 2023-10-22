Белоруков и Айдаева стали чемпионами Кубка Кремля по латиноамериканским танцам

Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева в четвертый раз стали обладателями Кубка Кремля среди профессионалов по латиноамериканским танцам.

«Сегодня немного не хватало в нашей категории зарубежных пар международного уровня. Безусловно, хорошо, что приехали ребята из других стран, но жаль, что в основном только из Китая и ближнего зарубежья. Хотелось бы чтобы география участников была более широкой.

Жаль, что не все доехали. Но в целом очень сильные соревнования получились. Уверен, что зрителям было приятно. Это самый престижный турнир в России, поэтому это всегда радостное и очень запоминающееся событие и для участников, и для зрителей», — сказали Белоруков и Валерия Айдаева.

Турнир по спортивным бальным танцам прошел 21 октября в Государственном Кремлевском Дворце. 27 пар оспаривали право на чемпионский титул в категории профессионалов в программе пяти танцев: ча-ча-ча, самба, румба, пасадобль, джайв. В этом соревновании приняли участие представители России, Китая, Италии, Болгарии и Хорватии.

Всего за весь вечер на паркет вышли более ста пар, чтобы показать свой лучший танец. Было разыграно семь Кубков. Помимо профессионального турнира в латиноамериканской программе организатор, президент Российского танцевального союза, Станислав Попов провел также соревнования среди любителей, для профессионалов и юниоров в American Smooth и Pro-Am (Профессионал – Любитель) стандарт и латина.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Марина Зуева объяснила, почему танцевальная пара Дайсуке Такахаси — Кана Мурамото выбрала в новом сезоне программу в латиноамериканском стиле.