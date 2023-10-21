Узнать больше

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой
  • kremlin.ru

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992-го и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее сообщалось, что Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить