Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анфисы Резцовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992-го и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее сообщалось, что Анфису Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище.