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Сычёв: критиковать сборную России будут всегда, я бы делал акцент на позитиве

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв прокомментировал выступление сборной России в товарищеских матчах с командами Камеруна и Кении.
Сычёв: критиковать сборную России будут всегда, я бы делал акцент на позитиве
  • РИА Новости

«Я бы делал акцент на позитивных моментах — матч с Камеруном. К нам приехала серьёзная команда, и был проведён шикарный праздник футбола. Стадион «Динамо» был практически заполнен, и, думаю, болельщики получили удовольствие. На высоте были организация мероприятия, атмосфера и антураж. Плюс игра команды тоже доставила удовольствие.

Критиковать будут всегда, и матч с Кенией тому подтверждение. Понятно, что далеко не все остались довольны результатом и содержанием игры, но это футбол: любые матчи важны и нужны. Это тоже пища для размышлений. Думаю, что Валерий Георгиевич Карпин составил себе определённую картину. Нам надо тренироваться дальше и получать международный опыт. Мотивация? Все игроки сборной понимают, что выступают за страну и за флаг, а дальше объяснять просто бессмысленно. Это самая главная мотивация», — сказал Сычёв RT.

Ранее Сычёв высказал мнение, что сборной России по футболу необходимо продолжать проводить товарищеские матчи в условиях изоляции.

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