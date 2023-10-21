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«Локомотив» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

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Стали известны составы московских «Локомотива» и «Динамо» на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

С первых минут у «Локомотива» на поле выйдут Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

В стартовый состав «Динамо» попали Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Гладышев, Гагнидзе, Лаксальт, Лесовой, Бителло, Смолов.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится в субботу, 21 октября. Игра начнётся в 16:30.

Ранее «Оренбург» проиграл «Факелу» в матче 12-го тура РПЛ.

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