Кадыров остался в восторге от победы Махачева на UFC 294

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева над австралийским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).

«Отмечу яркую победу Ислама Махачева над Алексом Волкановски. Он уверенно защитил свой чемпионский титул нокаутом в первом раунде и поставил жирную точку в истории противостояния. Мои поздравления, Ислам», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. 21 октября он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее Махачев высказался о возможном переходе в полусредний вес.