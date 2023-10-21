Президент «Урала» Иванов поддержал идею включения белорусских клубов в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об идее включить клубы из Белоруссии в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет? Настал момент, когда премьер‑лигу надо расширять. В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

21 октября министр спорта России Олег Матыцин допустил включение белорусских команд в российские лиги.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Матыцин заявил, что Игры дружбы могут частично пройти в Минске.