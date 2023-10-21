Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов считает неуместным сравнение Тима Цзю с отцом.

«Считаю сравнение Тима с отцом неуместным. Его папа прошёл свою школу жизни. Тимофей — хороший и опасный боксёр, но на сегодняшний момент он не достиг такого уровня мастерства, как Костя. Да, некоторые технические элементы он позаимствовал у отца, но это не его копия. Он по-своему уникален. Надо поддерживать его, и, даст Бог, парень сможет превзойти достижения отца», — заявил Саитов RT.

Ранее сообщалось, что Петровский считает, что Тим Цзю хочет превзойти достижения отца.