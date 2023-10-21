Петровский считает, что Тим Цзю хочет превзойти достижения отца

Российский боксёр Марк Петровский высказался об австралийском бойце Тиме Цзю.

«Честно говоря, не наблюдал за карьерой Тима Цзю в последнее время, но он всё выигрывает, и у него есть титул чемпиона мира. Я больше предпочитаю смотреть супертяжёлый вес, но там уже шесть лет ничего не меняется… Думаю, Тим хочет превзойти достижения отца или по крайней мере приблизиться к ним», — заявил Петровский RT.

Ранее сообщалось, что Дрозд не считает, что Тим Цзю приблизился по уровню к отцу.