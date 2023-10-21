Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что недоволен своей игрой на старте нового сезона НХЛ.

«Если меня попросят оценить, как я играю, то недоволен своей игрой. Вы можете увидеть по команде, что мы иногда играем хорошо, но большую часть времени это битва», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

За три первых матча сезона Овечкин набрал одно очко. Он сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Оттавой».

«Вашингтон» набрал два очка и занимает 15-е место в Восточной конференции.

Ранее Овечкин набрал первое очко в новом сезоне НХЛ.