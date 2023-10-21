На форуме «Россия — спортивная держава» почтили память олимпийской чемпионки Резцовой

Участники форума «Россия — спортивная держава» почтили память скончавшейся олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Вчера нам пришла горькая информация. Анфиса Резцова ушла из жизни. Мы можем сегодня минутой молчания почтить её память», — приводит ТАСС слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Советская и российская биатлонистка и лыжница скончалась 19 октября на 59-м году жизни.

Резцова в составе сборной СССР завоевала золотую медаль Олимпиады (1988) в лыжной эстафете и серебро в гонке на 20 км. А потом в российской биатлонной команде выиграла золото на Играх 1992-го и 1994 годов. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999).

Ранее Матыцин заявил, что олимпийская чемпионка Резцова была человеком чести.