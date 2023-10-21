Петровский — о карьере: планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге

Российский боксёр Марк Петровский ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.

«Планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге. Тогда другим бойцам будет интересно со мной боксировать. Следующий мой поединок пройдёт в восьмираундовом формате в декабре. Если поступит предложение выступить в следующем турнире Ural FC, я бы хотел попробовать свои силы», — заявил Петровский RT.

Ранее Петровский высказался об олимпийском чемпионе Альберте Батыргазиеве.