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Петровский — о карьере: планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге

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Российский боксёр Марк Петровский ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.
Петровский — о карьере: планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге
  • globallookpress.com
  • © Predrag Milosavljevic/Xinhua

«Планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге. Тогда другим бойцам будет интересно со мной боксировать. Следующий мой поединок пройдёт в восьмираундовом формате в декабре. Если поступит предложение выступить в следующем турнире Ural FC, я бы хотел попробовать свои силы», — заявил Петровский RT.

Ранее Петровский высказался об олимпийском чемпионе Альберте Батыргазиеве.

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