Петровский — о карьере: планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге
- globallookpress.com
- © Predrag Milosavljevic/Xinhua
«Планирую набирать обороты, подниматься в рейтинге. Тогда другим бойцам будет интересно со мной боксировать. Следующий мой поединок пройдёт в восьмираундовом формате в декабре. Если поступит предложение выступить в следующем турнире Ural FC, я бы хотел попробовать свои силы», — заявил Петровский RT.
Ранее Петровский высказался об олимпийском чемпионе Альберте Батыргазиеве.