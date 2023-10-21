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Петровский: бой с Гарсией придал бы Батыргазиеву популярности за океаном

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Российский боксёр Марк Петровский высказался об олимпийском чемпионе Альберте Батыргазиеве.
Петровский: бой с Гарсией придал бы Батыргазиеву популярности за океаном
  • Gettyimages.ru
  • © Ueslei Marcelino - Pool

«Альберт уже несколько раз побеждал бойцов, у которых не было поражений. Я бы хотел увидеть его поединок против Райана Гарсии — он быстро разберётся с американцем. Это придало бы дополнительной популярности ему за океаном, ведь Райан довольно медийный боец.

Потенциальный бой с Девином Хейни? Почему бы и нет! Я хорошо знаю Батыргазиева: занимался с ним в зале. Он много тренируется, очень выносливый боксёр. Однажды смотрели его бой и заметили, что в шестом раунде он нанёс более ста ударов! Это очень тяжело», — заявил Петровский RT.

Ранее Петровский поделился мнением о бое между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

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