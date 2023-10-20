ФИФА: тренера юношеских команд из Конго отстранили на 20 лет за домогательства
- РИА Новости
Были принято решение оштрафовать Букабакву 100 тыс швейцарских франков и отстранить от футбола на 20 лет, сообщает пресс-служба ФИФА.
В ноябре 2022 года стало известно, что тренер был обвинен в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетнему.
Ранее бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения.