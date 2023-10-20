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В «Реал Сосьедад» разделяют желание Захаряна выиграть с клубом Ла Лигу и Лигу чемпионов

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В пресс-службе «Реал Сосьедад» высказались касательно желания российского полузащитника Арсена Захаряна выиграть с клубом Ла Лигу и Лигу чемпионов.
В «Реал Сосьедад» разделяют желание Захаряна выиграть с клубом Ла Лигу и Лигу чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Знаем о мечтах Захаряна закрепиться в составе, а также взять Ла Лигу и Лигу чемпионов с «Реалом Сосьедад». Клуб разделяет его пожелания, и мы надеемся, что они осуществятся», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Напомним, что Захарян по медицинским показаниям пропустил несколько игр команды в Примере. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее Захарян заявил, что мог бы работать таксистом.

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