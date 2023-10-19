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Захарян заявил, что мог бы работать таксистом

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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем бы он работал, если бы не выбрал футбол.
Захарян заявил, что мог бы работать таксистом
  • РИА Новости

«Кем бы работал, если бы не был профессиональным футболистом? Не думал как-то об этом, но какая-то простая профессия была бы. Может быть, таксист», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, что Захарян по медицинским показаниям пропустил несколько игр команды в Примере. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.

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