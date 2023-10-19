Захарян заявил, что мог бы работать таксистом

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем бы он работал, если бы не выбрал футбол.

«Кем бы работал, если бы не был профессиональным футболистом? Не думал как-то об этом, но какая-то простая профессия была бы. Может быть, таксист», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Напомним, что Захарян по медицинским показаниям пропустил несколько игр команды в Примере. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.