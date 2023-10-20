Бензема заявил, что его дети страдают из-за обвинений в связях с террористами

Бывший нападающий сборной Франции по футболу и мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористической организацией.

«Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме», — приводит слова Бензема адвокат Хью Вижье через издание France Info.

По его словам, 35-летний француз не знал об организации «Братья-мусульмане»*.

«Мы будем преследовать в суде тех, кто высказал наиболее существенные обвинения», — заявил он.

Ранее во Франции призвали лишить Бензема «Золотого мяча» и гражданства.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.