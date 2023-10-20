Бензема заявил, что его дети страдают из-за обвинений в связях с террористами
- Gettyimages.ru
«Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме», — приводит слова Бензема адвокат Хью Вижье через издание France Info.
По его словам, 35-летний француз не знал об организации «Братья-мусульмане»*.
«Мы будем преследовать в суде тех, кто высказал наиболее существенные обвинения», — заявил он.
Ранее во Франции призвали лишить Бензема «Золотого мяча» и гражданства.
* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.