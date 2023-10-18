Во Франции призвали лишить Бензема «Золотого мяча» и гражданства
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«Если это правда, то нужно рассмотреть введение санкций против Карима», — написала Буайе на своей странице в социальной сети.
Депутат призвала лишить игрока французского гражданства.
«Также можно отобрать у него «Золотой мяч», хотя это чисто символическая санкция», — заключила она.
Напомним, что 35-летний француз поддержал Палестину в конфликте с Израилем.
Ранее министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией.