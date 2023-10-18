Министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связях нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема с запрещённой организацией.

«Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с «Братьями-мусульманами*», — цитирует Дарманена Marca.

Напомним, что французский форвард выразил поддержку Палестине в конфликте с Израилем.

Напомним, что в прошлом году Бензема завершил карьеру в сборной Франции. Он не вызывался в команду многие годы из-за истории с шантажом Матьё Вальбуэна.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность проведения прощального матча Бензема.

«Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.