Головин восстановился и возобновил тренировки с «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оправился от травмы и восстановил тренировки.

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», — приводит слова пресс-атташе клуба Жюльен Кревелье Sport24.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустил товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении из-за повреждения.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду в семи матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.