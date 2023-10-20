В ОКР заявили, что новые регионы России включились во внутренние турниры
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«Приятно отметить, что новые регионы активно включились во внутренний календарь. В этом году в соревнованиях приняли участие все регионы, кроме Херсонской области, а Крым и Севастополь уже стали полноправными участниками спортивного процесса», — сказал Конокотин.
Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 5 октября стали членами ОКР.
Ранее МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления.