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В ОКР заявили, что новые регионы России включились во внутренние турниры

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Руководитель управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин сообщил, что новые регионы включились во внутренние турниры.
В ОКР заявили, что новые регионы России включились во внутренние турниры
  • Gettyimages.ru

«Приятно отметить, что новые регионы активно включились во внутренний календарь. В этом году в соревнованиях приняли участие все регионы, кроме Херсонской области, а Крым и Севастополь уже стали полноправными участниками спортивного процесса», — сказал Конокотин.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей 5 октября стали членами ОКР.

Ранее МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления.

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