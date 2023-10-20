Шабалин: тело погибшей альпинистки Оленёвой не найдут из-за толщи льда
- Gettyimages.ru
«Никаких обнадеживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и всё засыпала. После этого всё спрессовалось, снег превратился в лёд. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда», — приводит слова Шабалина РИА Новости.
Спортсменка упала с высоты 6680 м во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Она совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.
38-летняя Оленёва — чемпионка России по альпинизму 2022 года.
Ранее сообщалось, что Федерация альпинизма России окажет необходимую помощь семье погибшей Оленёвой.