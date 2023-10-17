Федерация альпинизма России окажет необходимую помощь семье погибшей Оленёвой

Федерация альпинизма России (ФАР) окажет необходимую поддержку и помощь семье погибшей Надежды Оленёвой.

«Само собой окажем помощь семье. Вся помощь и поддержка будет оказана. Более того, она уже оказывается, с родителями Нади мы были на связи, передавали всю информацию», — приводит заявление пресс-службы ФАР «Матч ТВ».

Спортсменка упала с высоты 6680 м. во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Она совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.

38-летняя Оленёва — чемпионка России по альпинизму 2022 года.

Ранее сообщалось, что спасатели не могут найти альпинистку Оленёву из-за выпавшего снега.