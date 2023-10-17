Спасатели не могут найти альпинистку Оленеву из-за выпавшего снега
- Gettyimages.ru
- © hadynyah
«Документы на полёт были получены, также полёт на вертолёте был согласован. Спасатели сегодня совершили облёт местности, но не смогли её найти, так как выпало много снега», — цитирует представителя федерации «СЭ».
Спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Она совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.
38-летняя Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года.
Ранее сообщалось, что тренер сборной России подтвердил гибель альпинистки Оленевой в Непале.