Спасатели не могут найти альпинистку Оленеву из-за выпавшего снега

В Федерации альпинизма России рассказали о поисково-спасательной операции по извлечению тела Надежды Оленевой, которая упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале.

«Документы на полёт были получены, также полёт на вертолёте был согласован. Спасатели сегодня совершили облёт местности, но не смогли её найти, так как выпало много снега», — цитирует представителя федерации «СЭ».

Спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Она совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.

38-летняя Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России подтвердил гибель альпинистки Оленевой в Непале.