Тренер сборной России Шабалин подтвердил гибель альпинистки Оленевой в Непале

Главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин сообщил, что Надежда Оленева погибла в Непале.

«Это действительно так, Надежда погибла. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела», — цитирует Шабалина РИА Новости.

Россиянка совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Они сообщили, что спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.

38-летняя Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года.

Ранее в Федерации альпинизма России сообщили подробности падения Оленевой.