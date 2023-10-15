Тренер сборной России Шабалин подтвердил гибель альпинистки Оленевой в Непале
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«Это действительно так, Надежда погибла. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела», — цитирует Шабалина РИА Новости.
Россиянка совершала восхождение с альпинистами Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Они сообщили, что спортсменка упала с высоты 6680 м в 11:25 по местному времени. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в базовом лагере.
38-летняя Оленева — чемпионка России по альпинизму 2022 года.
Ранее в Федерации альпинизма России сообщили подробности падения Оленевой.