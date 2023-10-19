Годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет около $20 млн

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси зарабатывает более $20 млн в год.

Как следует из ведомости на сайте mlsplayers.org, 36-летний аргентинец зарабатывает больше любого игрока в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

Сумма в $20,4 млн в контракте нападающего является гарантированной компенсацией, включающей все выплаты при подписании контракта и бонусы. Базовая зарплата Месси составила $12 млн.

Второе место с зарплатой $15,40 млн занимает полузащитник «Торонто» Лоренцо Инсинье, третье — хавбек «Чикаго» Джердан Шакири ($8,15 млн).

Ранее стало известно, что «Барселона» организует прощальный матч для Месси.