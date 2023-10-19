Талалаев предложил Ловчеву сменить Карпина в сборной России

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о словах Евгения Ловчева в адрес наставника сборной России Валерия Карпина.

«Пускай Ловчев пойдет баллотироваться на тренера сборной России и выведет её на первое место в мире, если он хочет говорить, что кто-то работает неудачно», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

В настоящий момент Карпин совмещает должности в сборной России и «Ростове». 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Игорь Шалимов отреагировал на то, что наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин совмещает должности.