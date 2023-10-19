Шалимов: не вижу повода предъявлять Карпину претензии за совмещение
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«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение — он сам говорит, что, как только вернут сборную на международные турниры, он уйдёт из «Ростова», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.
Ранее Александр Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России.