Шалимов: не вижу повода предъявлять Карпину претензии за совмещение

Тренер Игорь Шалимов отреагировал на то, что наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин совмещает должности.

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение — он сам говорит, что, как только вернут сборную на международные турниры, он уйдёт из «Ростова», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В настоящий момент специалист совмещает должности в сборной России и клубе. 54-летний тренер возглавляет «Ростов» с 2017 года, а национальную команду — с 2021-го.

Ранее Александр Дюков рассказал, что не обсуждал с Карпиным его возможный уход из сборной России.