Махачев и Волкановски провели битву взглядов перед турниром UFC 294
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев и австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Александер Волкановски провели битву взглядов перед поединком на 294-м номерном турнире.
- Gettyimages.ru
Бой состоится 21 октября и пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).
В феврале россиянин одержал победу над австралийцем единогласным решением судей.
Ранее Махачев заявил, что нокаутирует Волкановски.
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