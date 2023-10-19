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Махачев и Волкановски провели битву взглядов перед турниром UFC 294

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев и австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Александер Волкановски провели битву взглядов перед поединком на 294-м номерном турнире.
Махачев и Волкановски провели битву взглядов перед турниром UFC 294
  • Gettyimages.ru

Бой состоится 21 октября и пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

В феврале россиянин одержал победу над австралийцем единогласным решением судей.

Ранее Махачев заявил, что нокаутирует Волкановски.

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