Махачев и Волкановски провели битву взглядов перед турниром UFC 294

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев и австралийский боец смешанных единоборств (MMA) Александер Волкановски провели битву взглядов перед поединком на 294-м номерном турнире.

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