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Махачев заявил, что нокаутирует Волкановски

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке с австралийским бойцом смешанных единоборств (MMA) Александером Волкановски.
Махачев заявил, что нокаутирует Волкановски
  • Gettyimages.ru

«В прошлый раз я бил его четыре раунда, дал шанс в последнем. Но этот поединок будет совсем другим. Я закончу все разговоры и нокаутирую его», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Боец отметил, что также может попробовать задушить австралийца.

«Я пытался пробить Волкановски. Пока не получилось. Возможно, я попробую его задушить. Уверяю вас, у меня в рукаве много приёмов», — сказал он.

Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее боец MMA чеченского происхождения Хамзат Чимаев пообещал разбить лицо нигерийцу Камару Усману в поединке на турнире UFC 294.

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