Чимаев пообещал разбить лицо Усману в бою на турнире UFC 294
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«Я здесь, чтобы нанести увечья. Я приду и разобью твоё лицо», — заявил Чимаев на пресс-конференции.
Также боец рассказал о тренировках в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я очень счастлив. Тренируюсь. В Абу-Даби у меня очень много друзей. Так что для меня это очень позитивный опыт релокации», — сказал он.
Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
Ранее австралийский боец MMA Александер Волкановски заявил, что постарается нокаутировать чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.