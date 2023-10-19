Чимаев пообещал разбить лицо Усману в бою на турнире UFC 294

Боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с нигерийцем Камару Усманом.

«Я здесь, чтобы нанести увечья. Я приду и разобью твоё лицо», — заявил Чимаев на пресс-конференции.

Также боец рассказал о тренировках в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я очень счастлив. Тренируюсь. В Абу-Даби у меня очень много друзей. Так что для меня это очень позитивный опыт релокации», — сказал он.

Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Ранее австралийский боец MMA Александер Волкановски заявил, что постарается нокаутировать чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.