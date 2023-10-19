УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене всех игр в Израиле до дальнейшего уведомления.

Как сообщается на сайте УЕФА, клубам «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель‑Авива, а также Израильской футбольной ассоциации предложено подготовить альтернативные стадионы за пределами страны для проведения матчей.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.