УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
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Как сообщается на сайте УЕФА, клубам «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель‑Авива, а также Израильской футбольной ассоциации предложено подготовить альтернативные стадионы за пределами страны для проведения матчей.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Ранее УЕФА перенёс матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Израиля и Косова.