Прерванный из-за теракта в Брюсселе матч Бельгия — Швеция не будет доигран
Как сообщается на сайте УЕФА, счёт после первого тайма будет зафиксирован как окончательный, а Бельгии и Швеции будет присуждено по одному очку.
В организация отметили, что результат данной игры не влияет на положение дел в группе для этих сборных, так как бельгийские футболисты уже завоевали путёвку в финальную часть европейского первенства, а шведы потеряли шансы отобраться на турнир.
Встреча между сборными Бельгии и Швеции в понедельник, 16 октября, была остановлена после первого тайма при счёте 1:1 на фоне появившейся информации о стрельбе в Брюсселе.
Ранее УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления.