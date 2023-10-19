Узнать больше

Прерванный из-за теракта в Брюсселе матч Бельгия — Швеция не будет доигран

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал окончательным результат прерванного из-за теракта матча квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Бельгии и Швеции.

Как сообщается на сайте УЕФА, счёт после первого тайма будет зафиксирован как окончательный, а Бельгии и Швеции будет присуждено по одному очку.

В организация отметили, что результат данной игры не влияет на положение дел в группе для этих сборных, так как бельгийские футболисты уже завоевали путёвку в финальную часть европейского первенства, а шведы потеряли шансы отобраться на турнир.

Встреча между сборными Бельгии и Швеции в понедельник, 16 октября, была остановлена после первого тайма при счёте 1:1 на фоне появившейся информации о стрельбе в Брюсселе.

Ранее УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить