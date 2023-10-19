Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество».

«В марте 2024 года стартует футбольная лига «Содружество», в которой примут участие десять клубов из новых регионов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», — сообщил вице-премьер, выступая на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 21 октября.

Российские футбольные команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов новых регионов.