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Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество»

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество».
Чернышенко объявил о создании футбольной лиги «Содружество»
  • РИА Новости

«В марте 2024 года стартует футбольная лига «Содружество», в которой примут участие десять клубов из новых регионов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», — сообщил вице-премьер, выступая на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 21 октября.

Российские футбольные команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Ранее Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов новых регионов.

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