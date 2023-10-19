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Путин: Россия будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о сотрудничестве с другими странами в период отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Путин: Россия будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта
  • РИА Новости

«Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности спорта, кто дорожит этими ценностями. В первую очередь хочу поблагодарить наших китайских друзей. Большой потенциал видим по линии сотрудничества с СНГ, ШОС и БРИКС. Россия понимает, как важно беречь традиции, но при этом открыта всему лучшему, передовому, тому, что пользуется популярностью у молодёжи. Именно наша идея — проводить соревнования, которые объединяют классические виды спорта и киберспорт. Этот беспрецедентный, созвучный новой цифровой эпохе формат мы назвали Игры будущего, и стартуют они в Казани 23 февраля следующего года», — отметил президент.

Ранее Путин назвал «этнической дискриминацией» отношение МОК к российским спортсменам.

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