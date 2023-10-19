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Поздняков: МОК принял контрпродуктивное решение, приостановив членство ОКР

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство России.
Поздняков: МОК принял контрпродуктивное решение, приостановив членство ОКР
  • РИА Новости

«В начале октября в состав ОКР были включены олимпийские  советы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для нас в абсолютном приоритете — сохранение целостности и стремления к единству российского олимпийского сообщества. В этом совершенно не заинтересованы наши прозападные оппоненты, задавшиеся целью раздробить нашу команду на отдельных нейтральных атлетов, которые ради участия в соревнованиях должны отказаться от ассоциации со своей страной.

МОК, решив приостановить членство ОКР, принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой. При этом для ОКР ситуация поменялась в лучшую сторону: при наличии юридического решения мы имеем все основания обратиться в суд и защищать свои права и права всех спортсменов и организаций, интересы которых мы добросовестно представляем», — сказал Поздняков.

Ранее Олег Матыцин заявил, что Россия живёт в эпоху перемен.

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