Чернышенко: коллективный Запад проигрывает в борьбе против России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.

«Нужно спокойно реагировать на заявления международных спортивных функционеров, которые в основном являются марионетками. Я многих знаю, и некоторые из них стыдливо отводят глаза, некоторые продолжают с нами работать. Всё пройдёт, пена спадёт, время всё расставит по своим местам, и то меньшинство, которое пытается управлять глобальным мировым порядком, тоже уйдёт.

Коллективный Запад не выиграл, он проигрывает в борьбе против нас, но это не повод успокоиться и ничего не делать. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы обсудить, как укреплять национальную систему спорта», — заявил он.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов новых регионов.