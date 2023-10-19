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Чернышенко: коллективный Запад проигрывает в борьбе против России

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов.
Чернышенко: коллективный Запад проигрывает в борьбе против России
  • РИА Новости

«Нужно спокойно реагировать на заявления международных спортивных функционеров, которые в основном являются марионетками. Я многих знаю, и некоторые из них стыдливо отводят глаза, некоторые продолжают с нами работать. Всё пройдёт, пена спадёт, время всё расставит по своим местам, и то меньшинство, которое пытается управлять глобальным мировым порядком, тоже уйдёт.

Коллективный Запад не выиграл, он проигрывает в борьбе против нас, но это не повод успокоиться и ничего не делать. Поэтому мы сегодня собрались, чтобы обсудить, как укреплять национальную систему спорта», — заявил он.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал о восстановлении спортивных объектов новых регионов.

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