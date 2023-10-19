GFFN: у ПСЖ после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами
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По информации GFFN, клуб потерял около 15 млн подписчиков в соцсетях после ухода Месси, также у ПСЖ начались проблемы со спонсорскими контрактами. Отмечается также, что в клубе упали продажи билетов на матчи в связи с уходом двух футболистов.
Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами», а Неймар — с «Аль-Хилялем». Бразилец после ухода заявил, что он и его партнёр «пережили ад» в Париже.
Ранее сообщалось, что в ПСЖ отказались комментировать слова Неймара о «пережитом аде».