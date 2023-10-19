GFFN: у ПСЖ после ухода Месси и Неймара упали продажи билетов и начались проблемы со спонсорами

«Пари Сен-Жермен» столкнулся с проблемами после ухода нападающих Лионеля Месси и Неймара.

По информации GFFN, клуб потерял около 15 млн подписчиков в соцсетях после ухода Месси, также у ПСЖ начались проблемы со спонсорскими контрактами. Отмечается также, что в клубе упали продажи билетов на матчи в связи с уходом двух футболистов.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами», а Неймар — с «Аль-Хилялем». Бразилец после ухода заявил, что он и его партнёр «пережили ад» в Париже.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ отказались комментировать слова Неймара о «пережитом аде».