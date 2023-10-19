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В МВД Франции упомянули Нурмагомедова, когда объясняли скандальные слова о Бензема

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В МВД Франции объяснили слова по поводу обвинений в адрес нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема в связях с террористической организацией.
В МВД Франции упомянули Нурмагомедова, когда объясняли скандальные слова о Бензема
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

По информации RMC Sport, в ведомстве считают, что в течение нескольких лет у игрока наблюдался медленный дрейф позиций «в сторону жёсткого, строгого ислама». Футболист отказывался исполнять гимн Франции перед матчами и выставлял фото с имамом города Мо.

Отмечается также, что российский боец Хабиб Нурмагомедов призывал людей «к ненависти» после карикатур про пророка Мухаммеда во французской прессе.

Ранее сообщалось, что во Франции призвали лишить Бензема «Золотого мяча» и гражданства.

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