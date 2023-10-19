Ещенко: ситуация с Соболевым и Абаскалем просто раскручивается

Чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Ещенко считает, что не стоит придавать большого значения ситуации с нападающим красно-белых Александром Соболевым и главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Возможно, ситуация просто раскручивается. Насколько знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Да, иногда его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню каких-то нарушений», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что со стороны, не находясь внутри коллектива, сложно судить, что происходит.

«До дерби Соболев играл. Конечно, если команда борется за что-то, то дисциплина должна бить класс. В клубе своя кухня и дисциплина: если ты её не соблюдаешь, то получишь выговор, штраф или ещё что-то», — заключил Ещенко.

По информации СМИ, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Александр Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он будет допущен после своего возвращения.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отказались комментировать информацию об отстранении Соболева.