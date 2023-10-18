Салах призвал мировых лидеров Израиля и Палестины остановить конфликт

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах высказался касательно обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

«Что сейчас ясно, так это то, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах. Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ. Человечность должна восторжествовать», — написал Салах в социальных сетях.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» прибыл на матч Евролиги с «Валенсией» в сопровождении вооружённого кортежа.