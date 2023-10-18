«Маккаби» прибыл на матч Евролиги с «Валенсией» в сопровождении вооружённого кортежа

Израильский «Маккаби» прибыл на матч баскетбольной Евролиги с «Валенсией» в сопровождении вооружённого кортежа.

Как сообщает Marca, в городе введён максимальный уровень террористической опасности.

«Маккаби» выйдет в чёрных футболках, чтобы напомнить о боевых действиях и человеческих жертвах. Баскетбольный матч между командами начнётся в 21:30 мск.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее Алжирская футбольная федерация приостановила чемпионат страны из-за конфликта Палестины и Израиля.