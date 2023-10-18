Федерация футбола Алжира приостановила чемпионат страны из-за конфликта Палестины и Израиля
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«Выражая свою солидарность с братским палестинским сопротивлением и уважение к памяти жертв агрессии, совершённой в секторе Газа против населения Палестины, Алжирская футбольная федерация приняла решение приостановить все соревнования до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее Аталя отстранили от тренировок «Ниццы» после призыва «устроить чёрный день для евреев».