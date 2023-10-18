Аталя отстранили от тренировок «Ниццы» после призыва «устроить чёрный день для евреев»

Алжирский защитник «Ниццы» Юсеф Аталь наказан после своих высказываний в соцсетях.

Футболиста отстранили от тренировок в «Ницце».

Напомним, что игрок выступил с призывом «устроить чёрный день для евреев», но после реакции со стороны общественности удалил пост и попросил прощения.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что отчаявшийся отец попросил Лионеля Месси спасти сына от ХАМАС.