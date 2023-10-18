Аталя отстранили от тренировок «Ниццы» после призыва «устроить чёрный день для евреев»
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Футболиста отстранили от тренировок в «Ницце».
Напомним, что игрок выступил с призывом «устроить чёрный день для евреев», но после реакции со стороны общественности удалил пост и попросил прощения.
7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что отчаявшийся отец попросил Лионеля Месси спасти сына от ХАМАС.