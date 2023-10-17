Отчаявшийся отец попросил Месси спасти сына от ХАМАС

Гражданин Аргентины Алекс Шерман, проживающий в Израиле, обратился к капитану национальной команды Лионелю Месси за помощью в поисках сына, похищенного организацией ХАМАС.

«Я знаю, что несколько слов от вас могут сотворить чудо. Для моего сына и аргентинцев, похищенных руками ХАМАСА. Я надеюсь, что эти слова достигнут твоих ушей. Мы любим тебя и восхищаемся тобой», — цитирует Шермана Marca.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что Алжир будет принимать домашние матчи сборной Палестины.