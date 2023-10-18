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Вайцеховская: Туктамышева — абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой не принимать участия в соревнованиях в сезоне-2023/24.
Вайцеховская: Туктамышева — абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости
  • РИА Новости

«Думаю, не одна я сейчас задаюсь вопросом, почему так горько и досадно от предсказуемого вроде бы решения Лизы Туктамышевой приостановить (читай — завершить) карьеру. И, кажется, нашла ответ. В линейке достаточно суррогатных турниров с претензией на полноценность во главу встают не результаты, а личные истории фигуристов. Особенно сейчас, когда соревнования только начинаются.

Лиза Туктамышева, несмотря на невероятно длинную карьеру в руках одного и того же тренера, — абсолютный чемпион как по историям, так и по непредсказуемости. Тем фигуристка и интересна, причём всегда. Независимо от того, проигрывает она или побеждает.

Никакую другую одиночницу из нынешних даже рядом не поставить. И как раз сейчас стало до боли очевидно, что из сверкающей пирамидки женского катания вынут краеугольный камень. И решительно некем эту потерю компенсировать», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее Тарасова призвала уважать решение Туктамышевой пропустить сезон-2023/24.

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