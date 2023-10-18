Нагельсман сообщил, что Нойер не будет капитаном сборной Германии на Евро-2024
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«Илкай Гюндоган останется капитаном команды. Мы уже говорили с Мануэлем на эту тему, и он повёл себя как профессионал», — цитирует Нагельсмана Bild.
Напомним, что в декабре голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Он перенёс операцию. 28 августа Нойер возобновил тренировки в общей группе «Баварии».
Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что Нойер может вернуться на поле после матчей сборных.