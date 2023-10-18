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Нагельсман сообщил, что Нойер не будет капитаном сборной Германии на Евро-2024

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, что Мануэль Нойер не будет капитаном национальной команды на чемпионате Европы.
Нагельсман сообщил, что Нойер не будет капитаном сборной Германии на Евро-2024
  • Gettyimages.ru

«Илкай Гюндоган останется капитаном команды. Мы уже говорили с Мануэлем на эту тему, и он повёл себя как профессионал», — цитирует Нагельсмана Bild.

Напомним, что в декабре голкипер получил перелом голени, катаясь на лыжах. Он перенёс операцию. 28 августа Нойер возобновил тренировки в общей группе «Баварии».

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нойер может вернуться на поле после матчей сборных.

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